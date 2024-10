Nerdpool.it - GENE LUEN YANG tra i candidati al Premio Astrid Lindgren

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è tra i 265al prestigiosocome autore e come promotore della lettura tra le giovanirazioni, uno dei premi più importanti nel mondo della letteratura per ragazzi. Dopo il National Book Award, il Printz Award, l’Eisner Award, l’Harvey Award e la nomination della Library of Congress Every Child A Reader ad Ambasciatore nazionale per la letteratura giovanile, un altro importantissimo riconoscimento per l’autore di serie di successo come Avatar The Last Airbender e The Books of clash, di graphic novel pluripremiati come American Born Chinese, Dragon Hoops e Boxer&Saints (tutti editi in Italia da Tunué).