Fiorentina Palladino | A Lecce per dare continuità c’è entusiasmo

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato, ai canali ufficiali del club, a due giorni dalla trasferta del Via del Mare contro il Lecce: "I giorni di sosta ci sono stati molto utili. Domenica vogliamo dare continuità ai nostri risultati. La squadra deve rimanere concentrata. Veniamo da un ottimo periodo a livello di risultati. Giocheremo su un campo ostico contro una squadra che nasconde tante insidie. Servirà l'atteggiamento giusto. Il clima attorno alla squadra è ottimo. C'è entusiasmo e vedo il gruppo molto unito e coeso. Ci aspettano 21 giorni con 7 partite da giocare. Tutti devono essere pronti".

Fiorentina - Palladino : "Adesso spingiamo - può essere il mese della svolta. Per Pongracic serve tempo" - Veniamo da un ottimo periodo, vogliamo essere solidi in difesa e propositivi in attacco. Vengono da due sconfitte e ci terranno a far bene, affrontandoci con tanta intensità. Trasferta insidiosa a Lecce. Poi dopo se lo è portato dietro e stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina - Palladino : “Primi mesi difficili - contento di essere qui” - Ringrazio la società per avermi messo a disposizione una rosa così”. The post Fiorentina, Palladino: “Primi mesi difficili, contento di essere qui” appeared first on SportFace. Ora sta andando tutto bene e la strada è quella giusta. “I primi mesi sono stati difficili. Mi è servito del tempo per ambientarmi in una società nuova. (Sportface.it)

Calcio : Fiorentina. Palladino "Primi mesi difficili - ora strada giusta" - "Ringrazio la società per la rosa che mi ha messo a disposizione, ora tocca a noi", dice il tecnico viola FIRENZE - "I primi mesi sono stati difficili perché questo per me è un ambiente nuovo, dovevo conoscere la società e i nuovi calciatori. Ora sta andando tutto bene, la strada è quella giusta, do . (Ilgiornaleditalia.it)