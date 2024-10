Imiglioridififa.com - FC 25, Le migliori giovani Ali Destre (AD) per la Modalità Carriera

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Ali(AD) giocano un ruolo fondamentale nel creare pericoli offensivi e fare la differenza nelladi FC 25. In questo articolo, ti guideremo alla scoperta deitalenti under 21 che possono diventare veri fuoriclasse sulle fasce. QuestiAD combinano velocità, dribbling e abilità nel fornire assist e segnare gol, rendendoli perfetti per squadre che puntano al successo a lungo termine. Se desideri una panoramica completa su tutti igiocatori di FC 25 per ogni ruolo, puoi dare un’occhiata alla nostra guida definitiva suitalenti di FC 25. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! In questo articolo trovi due tabelle: quella deiAD ordinata per Potenziale (POT) e quella deiAD ordinata per Crescita (CRS).