Ero bullizzato perché all’epoca si usavano le mani a scuola Se uno non andava bene veniva picchiato preso a schiaffi e a bacchettate | lo rivela Massimo Lopez

Ci sarà anche Massimo Lopez tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", domani sabato 19 ottobre, in seconda serata su Rai Uno. In anteprima a FqMagazine un estratto dell'intervista all'attore. ''Per me è stato difficile soprattutto tutto il periodo scolastico. – ha confessato Lopez – Avevo questo timore un po' a scuola del professore, di essere giudicato, ma perché ero un po' bullizzato. perché all'epoca si usavano le mani a scuola. Se uno non andava bene veniva picchiato, proprio preso a schiaffi, a bacchettate. C'era un maestro che addirittura aveva tanti tipi di legni, di bacchette, a seconda del ''reato'' che tu commettevi''. E ancora: "Se era una cosa lieve veniva bacchettato sulla mano. Se era una cosa pesante, peggio. Quindi si temeva un po' questo. Ero bullizzato perché ti mettevano all'angolo dietro la lavagna con le orecchie.

Dove eravamo rimasti : Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in tour - ecco tutte le date - Giordano, ore 21:00 13-14 novembre 2024 – LECCE, Teatro Politeama Greco, ore 20:30 15-16 novembre 2024 – TARANTO, Teatro Orfeo, ore 21:00 17-18 novembre 2024 – BARI, Teatro Petruzzelli, spettacolo in doppio set, domenica 17 alle 18:30 e lunedì 18 alle 20:30 20-24 novembre 2024 e 27 novembre-1 dicembre 2024 – ROMA, Teatro Olimpico (il 30 novembre spettacolo in doppio set, alle 16:30 e ... (Spettacolo.eu)

MASSIMO LOPEZ ALLA FISICA DELL’AMORE : “A SCUOLA I MIEI PROFESSORI ALZAVANO LE MANI” - Però cosa succedeva? Quando venivo interrogato e per timidezza, non perché non avessi studiato, mi bloccavo, mi dicevano ‘’beh questo vuole fare attore, non sa neanche parlare così in classe’’. ‘’Quando è avvenuto il cambio? Mi ha aiutato lo spettacolo, – ha proseguito l’attore – diciamo proprio il teatro, perché quando ho cominciato a fare il teatro dovevo interpretare dei ruoli, dove non ero ... (Bubinoblog)

Massimo Lopez : “A scuola i maestri usavano le mani - ho avuto il trauma dello schiaffo. Quando venivo interrogato mi bloccavo per paura e timidezza” - Quando venivo interrogato mi bloccavo per paura e timidezza” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Massimo Lopez, volto noto della comicità italiana e membro del leggendario Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, ha aperto il suo cuore in un'intervista intima con Vincenzo Schettini. (Orizzontescuola.it)