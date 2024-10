Quotidiano.net - Elezioni Usa, la sfida negli Stati chiave. Musk: “Il voto decide il destino della civilà occidentale”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – A diciannove giorni dale con i sondaggi che danno i due candidati alla presidenza Usa testa a testa, Kamala Harris e Donald Trump stanno intensificando i propri sforzi per guadagnare voti. Harris ha dato il via a una maratona elettorale in Wisconsin, uno degliconsiderati cruciali per ildel 5 novembre, con una particolare attenzione per gli elettori più giovani. La vicepresidente ha partecipato a un corso dell’università di Milwaukee, per poi recarsi dall’altra parte dello Stato americano per un comizio elettorale, durante il quale ha assunto l’impegno di essere “presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal loro partito politico, da dove vivono o dal modo in cui si informano”.