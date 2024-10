“…Ed io l’amavo”, in scena al Fringe Festival dal 17 al 20 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sala grigia dello “Zo centro culture contemporanee”, in occasione della terza edizione del Fringe Catania Off, andrà in scena la missione del sindacalista marsalese Vito Pipitone ucciso dalla mafia nel 1947. A raccontarla sarà sua moglie, Filippa Di Dia, interpretata da Adriana Parrinello Cataniatoday.it - “…Ed io l’amavo”, in scena al Fringe Festival dal 17 al 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sala grigia dello “Zo centro culture contemporanee”, in occasione della terza edizione delCatania Off, andrà inla missione del sindacalista marsalese Vito Pipitone ucciso dalla mafia nel 1947. A raccontarla sarà sua moglie, Filippa Di Dia, interpretata da Adriana Parrinello

