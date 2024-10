Economia non osservata a quota 201 miliardi nel 2022 in crescita del +96% in un anno

Economia non osservata a quota 201 miliardi nel 2022, in crescita del +9,6% in un anno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2022 il valore dell’Economia non osservata si è assestato a quota 201,6 miliardi di euro, segnando una crescita del +9,6% rispetto all’anno precedente (quando era di 184 miliardi). In termini assoluti la crescita è stata di 17,6 miliardi. Sotto la locuzione di “Economia non osservata” si indicano le somme sottratte al Fisco tramite il nero e gli introiti generati dalle attività criminali. L’incidenza dell’Economia non osservata sul Pil si è mantenuta per lo più stabile, portandosi al 10,1%, dal 10,0% del 2021. Il sommerso L’Economia sommersa si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro nel 2022, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all’anno precedente; la componente delle sottodichiarazioni è quella che ha l’incidenza maggiore, ed è pari a 170 miliardi, in crescita di 10,4 miliardi di euro (+11,5%) rispetto al 2021. Quifinanza.it - Economia non osservata a quota 201 miliardi nel 2022, in crescita del +9,6% in un anno Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelil valore dell’nonsi è assestato a201,6di euro, segnando unadel +9,6% rispetto all’precedente (quando era di 184). In termini assoluti laè stata di 17,6. Sotto la locuzione di “non” si indicano le somme sottratte al Fisco tramite il nero e gli introiti generati dalle attività criminali. L’incidenza dell’nonsul Pil si è mantenuta per lo più stabile, portandosi al 10,1%, dal 10,0% del 2021. Il sommerso L’sommersa si attesta a poco meno di 182di euro nel, indi 16,3rispetto all’precedente; la componente delle sottodichiarazioni è quella che ha l’incidenza maggiore, ed è pari a 170, indi 10,4di euro (+11,5%) rispetto al 2021.

