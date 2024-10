Dopo 39 anni di servizio l'Appuntato Scelto Nicola Giacobbe lascia il servizio attivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) CHIARAVALLE - Dopo 39 anni trascorsi tra le fila dell’Arma dei Carabinieri, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Nicola Giacobbe, effettivo alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle, lascia il servizio attivo.Originario di San Marco in Lamis, in Provincia di Foggia, si è arruolato nel 1985 Anconatoday.it - Dopo 39 anni di servizio l'Appuntato Scelto Nicola Giacobbe lascia il servizio attivo Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CHIARAVALLE -39trascorsi tra le fila dell’Arma dei Carabinieri, l’Qualifica Speciale, effettivo alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle,il.Originario di San Marco in Lamis, in Provincia di Foggia, si è arruolato nel 1985

Via alla alla rete fognaria : dopo 20 anni il servizio primario anche per il comparto Madonna dei Greci - L'Acquedotto Pugliese ha infatti preso in carico la gestione del rione a Veglie. . . . Circa 50 famiglie potranno finalmente allacciarsi a quello che è un servizio essenziale. . VEGLIE – Dopo una attesa di circa venti anni, anche la zona del comparto Madonna dei Greci di Greci avrà la rete fognaria. (Lecceprima.it)

Servizio riattivato dopo 10 anni - Valpiana ha di nuovo il suo asilo - L’edificio ha accolto i bambini del Bruco Verde fino al 2012, dopodiché, è stato chiuso per oltre 10 anni per mancanza di iscritti. . Massa Marittima, 14 ottobre 2024 – Inaugurata ieri la nuova sede del nido d’infanzia “Bruco Verde” di Valpiana a seguito dei lavori di adeguamento della struttura realizzati dal Comune. (Lanazione.it)

Da Vespa a Milly Carlucci - ecco gli ospiti Rai alla Camera per i 100 anni del servizio pubblico - (Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2024 La Camera ha celebrato, col Presidente Lorenzo Fontana e il Vicepresidente Giorgio Mulè, il compleanno della Rai, 100 anni di radio e 70 di tv. Ecco le voci di alcuni protagonisti del servizio pubblico che sono venuti a Montecitorio per testimoniare una grande storia italiana. (Iltempo.it)