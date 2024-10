Disastro totale sui centri in Albania, ma il governo grida al complotto (Di venerdì 18 ottobre 2024) È sempre colpa delle toghe rosse. Sembra di essere tornati ai tempi di Silvio Berlusconi, quando ciò che andava male era colpa della magistratura. E proprio nel giorno in cui la Lega protesta proprio contro i giudici per il caso Open Arms, scoppia la rivolta del governo contro la magistratura. Perché quando le cose vanno male – anche se era tutto già previsto – la cosa più facile è scaricare le responsabilità su qualcuno. Magari agitando lo spettro del complotto, come fa la maggioranza di governo dopo la decisione dei giudici di Roma di non convalidare il trattenimento dei 12 migranti portati in Albania. Disastro annunciato sui centri in Albania, ma le destre gridano al complotto Dalle destre arriva la solita reazione scomposta, che non risparmia neanche la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lanotiziagiornale.it - Disastro totale sui centri in Albania, ma il governo grida al complotto Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È sempre colpa delle toghe rosse. Sembra di essere tornati ai tempi di Silvio Berlusconi, quando ciò che andava male era colpa della magistratura. E proprio nel giorno in cui la Lega protesta proprio contro i giudici per il caso Open Arms, scoppia la rivolta delcontro la magistratura. Perché quando le cose vanno male – anche se era tutto già previsto – la cosa più facile è scaricare le responsabilità su qualcuno. Magari agitando lo spettro del, come fa la maggioranza didopo la decisione dei giudici di Roma di non convalidare il trattenimento dei 12 migranti portati inannunciato suiin, ma le destreno alDalle destre arriva la solita reazione scomposta, che non risparmia neanche la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

