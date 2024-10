Da Centocelle all'Esquilino, guerra ai mercatini abusivi. Sequestrati 700 chili di ciarpame (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri, 17 ottobre, i caschi bianchi del gruppo V Casilino sono giunti in piazza delle Gardenie. Qui sono stati Sequestrati circa 500 chili di merce, in particolare ciarpame e materiale igienicamente non trattabile. Grazie anche alla presenza del personale e dei mezzi di Ama Romatoday.it - Da Centocelle all'Esquilino, guerra ai mercatini abusivi. Sequestrati 700 chili di ciarpame Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri, 17 ottobre, i caschi bianchi del gruppo V Casilino sono giunti in piazza delle Gardenie. Qui sono staticirca 500di merce, in particolaree materiale igienicamente non trattabile. Grazie anche alla presenza del personale e dei mezzi di Ama

