Lettera43.it - Chi è Khaled Meshal, probabile nuovo leader di Hamas dopo la morte di Sinwar

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondo il canale libanese LBC,l’uccisione di Yahyalaship diè passata nelle mani di, già formalmente nominatocapo dal Politburo del gruppo palestinese. Esponente di spicco di, si era formalmente ritirato dalla vita politica nel 2017. Ma di fatto è sempre rimasto operativo: tra ladi Ismail Haniyeh e la scelta dicomeera stato nominato capo politico ad interim di(Getty Images).è nato in Cisgiordania e ha vissuto a lungo in Kuwaitha 68 anni ed è nato a Silwad, in Cisgiordania, all’epoca sotto il controllo giordano.la Guerra dei sei giorni e il trasferimento della famiglia in Kuwait è entrato a far parte dei Fratelli Musulmani appena 15enne, per poi aderire adnel 1987, anno in cui Ahmed Yassin fondò il gruppo a seguito di una scissione.