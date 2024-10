Cultweb.it - Chi è Giorgio Montanini, l’attore rinato dopo un coma e la dipendenza dalla droga

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è attore e monologhista satirico. Presente in molte fiction di successo e in spettacoli comici, ha raccontato la sua terribile esperienza con lanel podcast Tintoria, parlando di quando è andato inin seguito a un’overdose. Poi, la rinascita. Nato a Fermo, nelle Marche, il 17 dicembre del 1977, sotto il segno del Sagittario,mostra da subito grande interesse per la recitazione.la laurea in Scienze della Comunicazione, debutta a teatro nel 2004 con Edipo re di Sofocle, per la regia di Franco Branciaroli. Ma la sua indole vira più verso comicità e satira.una partecipazione alle fiction Questa è la mia terra 2 e Liberi di giocare,si unisce nel 2008 al gruppo Satiriasi di Filippo Giardina. Inizia così, la carriera come stand-up comedian.