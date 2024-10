Brucia auto, fiamme ne distruggono altre due: in tre giorni 6 casi a Vieste (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brucia un'auto parcheggiata in strada e le fiamme colpiscono e danneggiano altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. E' successo la scorsa notte, in via Sandro Pertini, a Vieste. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile 'Pegaso' e i vigili del fuoco per la bonifica e Foggiatoday.it - Brucia auto, fiamme ne distruggono altre due: in tre giorni 6 casi a Vieste Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)un'parcheggiata in strada e lecolpiscono e danneggiano altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. E' successo la scorsa notte, in via Sandro Pertini, a. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile 'Pegaso' e i vigili del fuoco per la bonifica e

Brucia il cantiere - fiamme alte e fumo nero : intervengono i vigili del fuoco - Intorno alle 9 di stamane fa i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti sulla strada statale Sannitica per un incendio in un cantiere edile. Poco prima, e per cause in corso di accertamento, un escavatore aveva preso parzialmente fuoco.  Le fiamme sono state rapidamente... (Napolitoday.it)

Brucia auto in strada - fiamme coinvolgono un secondo mezzo e una ambulanza - Due auto e una ambulanza sono andate a fuoco nell'incendio divampato la scorsa notte, in via Tommaso Fiore, a Foggia. Il rogo, secondo quanto accertato, sarebbe partito da una vettura presente in strada e le fiamme avrebbero coinvolto i veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze, ovvero... (Foggiatoday.it)

Auto in fiamme : la moglie muore bruciata - lui si salva. Indagato per omicidio volontario - La ricostruzione Quella sera, secondo la prima ricostruzione, l'automobile su cui viaggiava la coppia è sbandata finendo fuori strada, sbattendo violentemente contro un albero e incendiandosi.   . Ma tutto è stato inutile. Una ricostruzione e alcune dichiarazioni dell'uomo che, pero', non avrebbero convinto chi sta indagando. (Agi.it)