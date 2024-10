Ilgiorno.it - Bresso, presidio dei comitati No Vasca: “Dopo l’invaso pulizia in ritardo e rischi per la salute”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Milano), 18 ottobre 2024 – Pulitasette giorni. Icittadini tornano a protestare contro le condizioni delladi laminazione di. Una nuova mobilitazione, l’ennesima, per denunciare la quantità di fango che riempie l’area sotto le finestre dei residenti. “Dal primo riempimento dell’8 ottobre abbiamo avuto due giorni di acqua alta, un giorno in cui è rimasta in condizioni indecenti, poi c’è stato il riempimento. E? È stato subito pulito? Ovviamente non è successo. Le operazioni si sono svolte solole segnalazioni della cittadinanza ad Arpa in somma urgenza – ha raccontato durante ilMatilde Minella, portavoce del Comitato No-. Viviamo sopra una latrina, una fogna a cielo aperto con una quantità inenarrabile di fango”. Neanche laha soddisfatto i protestanti.