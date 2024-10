Anteprima24.it - ‘Benevento Boost – Il tuo passaporto per restare’: aperti i termini per la presentazione delle istanze

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone comunica che sono aperti iper ladelle istanze di partecipazione al progetto- Il tuoper, rivolte all’orientamento dei giovani verso la cultura d’impresa. L’avviso in forma integrale è consultabile al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=34578 Il Comune di Benevento selezionerà giovani Under 35 residenti nei Comuni di Benevento e provincia, appartenenti alla categoria dei Neet (le persone che non sono impegnati nè in attività di studio, né lavorative) o inoccupati, con interesse per il lavoro in proprio e l’avviamento di un’attività d’impresa.