Superguidatv.it - Auditel, analisi degli ascolti tv della prima puntata di Don Matteo 14 su Rai 1 | Giovedì 17 ottobre 2024

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Come sono andati glitvdi Don14 andata in onda ieri,17inserata su Rai1? Ecco i datiin merito all’tvnota fiction di grande successo prodotta dalla Rai.tv di Don14:17La serata di ieri,17, ha visto il ritorno di una delle grandi fiction italiane: Don14. Laandata in onda durante laserata su Rai Uno è stata seguita da ben 4.930.000 spettatori, con uno share del 27.8%, confermando così ancora una volta il successo di una serie più amate di sempre. Vediamo ora il confronto con ladel debutto dello scorso anno.