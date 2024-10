Formiche.net - Al Cremlino torna la voglia di de-dollarizzazione. Ecco il piano di Mosca

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Scalzare il dollaro dal trono delle valute globali. La Cina ne ha fatto la sua bandiera, la Russia si è offerta di fare la sua parte, creando i presupposti per una saldatura monetaria tra rublo e yuan. Per ragioni diverse da quelle cinesi, ben inteso: un Paese in guerra è sempre a rischio svalutazione e per salvaguardare il valore della moneta nazionale può essere utile affiancarla a una più forte, lo yuan. Il gioco, almeno per il momento, non è riuscito. Mache, nel corso del prossimo vertice dei Brics (dal 22 al 24 ottobre a Kazan, sulle rive del Volga), il blocco di economie alternativo e antagonista all’Occidente,tenterà un nuovo affondo. Secondo quanto riportato da Reuters, infatti, ilha intenzione di portare all’ordine del giorno la creazione di una piattaforma alternativa per i pagamenti internazionali che sia immune alle sanzioni occidentali.