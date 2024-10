AEW: Konnan attacca Tony Khan, ‘Meschino’ per la gestione del contratto di Rey Fenix (Di venerdì 18 ottobre 2024) Penta El Zero Miedo e Rey Fenix sono stati parti integranti della programmazione AEW sin dalla nascita della compagnia nel 2019, e si vociferava che fossero diretti verso la WWE. Tuttavia, ciò non accadrà a breve, poiché Tony Khan ha aggiunto il tempo di infortunio al contratto di Rey Fenix, e ora Khan è stato accusato di essere meschino per questo. Si era ipotizzato che Penta El Zero Miedo fosse in trattative con la WWE, con segnali che lui e Rey Fenix avrebbero considerato di firmare solo se entrambi avessero ottenuto un contratto. Tuttavia, è stato poi confermato che i Lucha Brothers sono ancora sotto contratto con la AEW e non possono trasferirsi alla WWE in questo momento. Zonawrestling.net - AEW: Konnan attacca Tony Khan, ‘Meschino’ per la gestione del contratto di Rey Fenix Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Penta El Zero Miedo e Reysono stati parti integranti della programmazione AEW sin dalla nascita della compagnia nel 2019, e si vociferava che fossero diretti verso la WWE. Tuttavia, ciò non accadrà a breve, poichéha aggiunto il tempo di infortunio aldi Rey, e oraè stato accusato di essere meschino per questo. Si era ipotizzato che Penta El Zero Miedo fosse in trattative con la WWE, con segnali che lui e Reyavrebbero considerato di firmare solo se entrambi avessero ottenuto un. Tuttavia, è stato poi confermato che i Lucha Brothers sono ancora sottocon la AEW e non possono trasferirsi alla WWE in questo momento.

