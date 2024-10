Lopinionista.it - WindTre, nel mese del World Food Day un contributo concreto per contrastare la fame nel mondo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, e per tutto ilpartecipa alla campagna “UnSenza”, in collaborazione con ilProgramme e ShareTheMeal. I clienti iscritti al programma di loyalty WINDAY, con un semplice gesto, hanno la possibilità di donare gratuitamente 3 pasti, offerti da, a chi soffre di malnutrizione. Sarà sufficiente, infatti, scaricare il coupon da WINDAY e utilizzarlo nell’App ShareTheMeal. Un semplice gesto, che può offrire unnella lotta contro la. La collaborazione trae ShareTheMeal delProgramme è nata a dicembre del 2023 e continua nel corso del 2024 con iniziative volte a invitare i clienti a donare pasti attraverso un semplice click sul proprio smartphone.