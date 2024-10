Vigorito traccia la rotta: “Troisi ricominciava da tre, io da undici. Carli non è qui per caso” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima tappa del progetto “conosciAMO il Benevento” che è andata in scena a Montefalcone di Val Fortore è stata anche l’occasione per il presidente Vigorito per analizzare il cammino dei giallorossi e lo step raggiunto dal programma triennale di valorizzazione dei propri giovani stilato dalla società: “Questo progetto – ha spiegato Vigorito – ha preso il via lo scorso anno e siamo al secondo step. Era il sogno di mio fratello e di tutti i presidenti valorizzare i propri ragazzi. Serie A e Serie B sono campionati dove c’è già una enorme differenza tra quelle abituate ad esserci e quelle che ci arrivano, per questo non è facile valorizzare i giovani. Anteprima24.it - Vigorito traccia la rotta: “Troisi ricominciava da tre, io da undici. Carli non è qui per caso” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima tappa del progetto “conosciAMO il Benevento” che è andata in scena a Montefalcone di Val Fortore è stata anche l’occasione per il presidenteper analizzare il cammino dei giallorossi e lo step raggiunto dal programma triennale di valorizzazione dei propri giovani stilato dalla società: “Questo progetto – ha spiegato– ha preso il via lo scorso anno e siamo al secondo step. Era il sogno di mio fratello e di tutti i presidenti valorizzare i propri ragazzi. Serie A e Serie B sono campionati dove c’è già una enorme differenza tra quelle abituate ad esserci e quelle che ci arrivano, per questo non è facile valorizzare i giovani.

