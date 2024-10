Variante di Cerete trovate le risorse mancanti | Anas garantirà 35 milioni

Bergamonews.it - Variante di Cerete, trovate le risorse mancanti: Anas garantirà 3,5 milioni

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “È un grande risultato per il territorio”: così commenta il consigliere regionale bergamasco di Fratelli d’Italia Michele Schiavi, vicepresidente della V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità la notizia della messa a disposizione del finanziamento mancante da parte didelladi. “Con il reperimento dei 3,5di euro che mancavano per coprire l’aumento dei costi per la realizzazione dell’opera – spiega Michele Schiavi – ora la Provincia di Bergamo ha a disposizione tutte lenecessarie a mettere in moto il cantiere, un’opera di cui mi sono interessato sin dal primo giorno del mio insediamento in Consiglio regionale, fino ad arrivare alla presentazione di un apposito ordine del giorno portato in aula e approvato nel mese di luglio”.