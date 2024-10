“Valorizzare il lavoro per ridurre le disuguaglianze”, al Polaresco arriva Bersani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Al Polaresco di Bergamo, lunedì 21 ottobre, Filcams-Cgil organizza un incontro con Pier Luigi Bersani. Si discuterà delle strade che permettono di “Valorizzare il lavoro per ridurre le disuguaglianze” – come recita il titolo dell’incontro – tentando di individuare politiche di prospettiva che siano promotrici di un cambiamento di qualità. Per due volte presidente dell’Emilia-Romagna (1993 e 1995) e per tre volte ministro (dell’Industria, dei Trasporti, poi di nuovo al ministero dell’Industria denominato Sviluppo economico) nei governi dell’Ulivo (Prodi, D’Alema, Prodi), Bersani è stato poi europarlamentare e deputato della Repubblica. Come dirigente dei Democratici di Sinistra ha contribuito a fondare il Partito democratico. Nel 2009 è stato eletto segretario del Pd, nel 2013 è stato candidato del centrosinistra alla Presidenza del Consiglio. Bergamonews.it - “Valorizzare il lavoro per ridurre le disuguaglianze”, al Polaresco arriva Bersani Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Aldi Bergamo, lunedì 21 ottobre, Filcams-Cgil organizza un incontro con Pier Luigi. Si discuterà delle strade che permettono di “ilperle” – come recita il titolo dell’incontro – tentando di individuare politiche di prospettiva che siano promotrici di un cambiamento di qualità. Per due volte presidente dell’Emilia-Romagna (1993 e 1995) e per tre volte ministro (dell’Industria, dei Trasporti, poi di nuovo al ministero dell’Industria denominato Sviluppo economico) nei governi dell’Ulivo (Prodi, D’Alema, Prodi),è stato poi europarlamentare e deputato della Repubblica. Come dirigente dei Democratici di Sinistra ha contribuito a fondare il Partito democratico. Nel 2009 è stato eletto segretario del Pd, nel 2013 è stato candidato del centrosinistra alla Presidenza del Consiglio.

