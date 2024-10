Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Michele Elimina Amal Dopo Una Lite! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Dopo altri momenti dedicati a Gabriele, torna protagonista Michele che, Dopo aver visto un’esterna tra Amal e Alessio, decide di chiudere con lei! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione ci sono stati Michele e Amal che hanno avuto uno scontro piuttosto duro. Spazio poi anche a Sabrina e Gabriele, insieme a Giovanna e Fabio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giovanna dà buca a Gabriele ma ci ripensa! La Puntata si apre ripartendo dalle dichiarazioni di Mario, che aveva rivelato di aver avuto una intimità con Morena di cui finora non si era parlato. Tina esprime la sua contrarietà per quello che è successo. In studio Morena è arrabbiata perché comunque Dopo l’intimità che c’è stata tra loro, lui si è avvicinato ulteriormente a Margherita ed aspettava anche delle telefonate da lei. Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Michele Elimina Amal Dopo Una Lite! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dialtri momenti dedicati a Gabriele, torna protagonistache,aver visto un’esterna trae Alessio, decide di chiudere con lei! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione ci sono statiche hanno avuto uno scontro piuttosto duro. Spazio poi anche a Sabrina e Gabriele, insieme a Giovanna e Fabio.di: Giovanna dà buca a Gabriele ma ci ripensa! Lasi apre ripartendo dalle dichiarazioni di Mario, che aveva rivelato di aver avuto una intimità con Morena di cui finora non si era parlato. Tina esprime la sua contrarietà per quello che è successo. In studio Morena è arrabbiata perché comunquel’intimità che c’è stata tra loro, lui si è avvicinato ulteriormente a Margherita ed aspettava anche delle telefonate da lei.

Le ultime novità da Uomini e Donne : anticipazioni e diretta della puntata del 17 ottobre 2024 - La narrazione di Mario riguardo alla sua esterna potrebbe mettere in discussione le attese e le speranze di chi lo sta corteggiando, ma potrebbe anche rivelare dettagli inaspettati sulla personalità di Morena e su come essa si sta adattando all’ambiente del programma. La competizione si annuncia quindi serrata, rendendo ogni scena cruciale per il futuro della trama del programma. (Gaeta.it)

Uomini e Donne : l’opinione di Isa sulla puntata del 16/10/24 - Questa cosa gliel’ha detta durante la registrazione, orientativamente alle ore 18. Ebbene, lei due ore dopo stava a cena con Mario, e qualche ora dopo ancora stava nella sua Smart proprio a “non farsi trattare come la altre”. Ma effettivamente mi rendo conto che è inutile chiederlo, Mario è stato richiamato nel programma, e ne è stato fatto protagonista assoluto in questa edizione, dopo che ... (Isaechia.it)