Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (17 ottobre 2024) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)della puntata di giovedì 17in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata le rivelazioni su Mario sull’esterna con Morena. Cosa succederà nella puntata di? Si riprende da Barbara. Un nuovo cavaliere è arrivato in studio per lei. Cosa succederà? L’appuntamento è con lalive della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con lenotizie daTv e Mediaset., la puntata di giovedì 17intestuale condaTv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++