Un corso dedicato ai Caregiver per l' assistenza di persone con demenza | il programma

Dalla prossima settimana ci sarà un appuntamento - ogni mercoledì, per quattro settimane - dedicato ai Caregiver di persone con Alzheimer o altre forme di demenza, organizzato dall'Associazione Amici di Casa Insieme di Mercato Saraceno, in collaborazione con Asp Cesena. Da mercoledì 23 ottobre

