Ucciso Sinwar, corpo identificato. Netanyahu: "Inizia il dopo Hamas" | La diretta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Conferme della morte di Sinwar da varie fonti Ilgiornale.it - Ucciso Sinwar, corpo identificato. Netanyahu: "Inizia il dopo Hamas" | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Conferme della morte dida varie fonti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tv Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - leader di Hamas” - . I militari dell’Idf stanno lavorando a Gaza nel punto in cui un’operazione ha portato all’uccisione di tre terroristi, tra cui ci potrebbe. . Funzionari americani hanno riferito al New York Times di essere stati informati da Israele che il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato ucciso dall’Idf a Gaza. (Imolaoggi.it)

Gaza - Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce - L’emittente tv israeliana Channel 12 ha riferito che le truppe dell’Idf che operavano nella zona non erano consapevoli della presenza di Sinwar nell’area: i soldati avevano individuato diversi miliziani nascosti in un edificio e così avevano ordinato un attacco aereo, che aveva fatto crollare la struttura. (Tpi.it)

Chi era Yahya Sinwar - il leader di Hamas - ucciso in un raid a Gaza - Nato in un campo profughi nella Striscia di Gaza, aveva conosciuto le prigioni israeliane, ed era considerato la «mente» del 7 ottobre. Da allora si nascondeva. (Vanityfair.it)