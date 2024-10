Trevignano, una testimone: “Sentivo dire la Madonna si arrabbia se non mettiamo soldi sulla Postepay” (Di giovedì 17 ottobre 2024) I soldi delle donazioni volontarie dei fedeli dati "a mano" all'associazione Madonna di Trevignano che fine fanno? Vengono correttamente rendicontati nei bilanci? È in corso l'inchiesta per truffa aggravata nei confronti dei coniugi Cardia. Fanpage.it - Trevignano, una testimone: “Sentivo dire la Madonna si arrabbia se non mettiamo soldi sulla Postepay” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Idelle donazioni volontarie dei fedeli dati "a mano" all'associazionediche fine fanno? Vengono correttamente rendicontati nei bilanci? È in corso l'inchiesta per truffa aggravata nei confronti dei coniugi Cardia.

Madonna di Trevignano - è ufficiale : nuovi esami sulle statuette ‘lacrimanti’ per scoprirne il dna - Verranno fatti a breve nuovi esami sulle statuette 'lacrimanti' della Madonna di Trevignano. Gli avvocati della veggente Gisella Cardia hanno ricevuto la notifica da parte della Procura e depositato la nomina di un consulente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Madonna Trevignano - perquisizioni e sequestri dei Carabinieri - Madonna di Trevignano, nuovi accertamenti. Sequestrate dai Carabinieri alla sedicente veggente Gisella Cardia due statuette. Servizio di David Murgia The post Madonna Trevignano, perquisizioni e sequestri dei Carabinieri first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Madonna di Trevignano : si indaga per truffa - sotto sequestro statuetta e quadro delle lacrime - Gli incontri, in un primo momento, sono stati ospitati in varie chiese di Trevignano, poi definitivamente tenuti presso il ‘campo delle rose’. Nel dettaglio, vi è stata innanzitutto “l’assunzione di sommarie informazioni di numerosi fedeli che negli anni hanno partecipato ai vari incontri di natura religiosa. (Secoloditalia.it)