Tragico incidente stradale a Bianco: muore studente di 19 anni dopo collisione con auto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale ha scosso la comunità di Bianco, nella Locride, dove un giovane di soli 19 anni ha perso la vita. Il Tragico evento è avvenuto mentre il ragazzo stava guidando il suo scooter, il quale ha subito un impatto mortale con un'automobile. Le circostanze di questo sinistro sono ora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. La notizia ha destato particolare attenzione, sollevando anche interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. La dinamica dell'incidente L'incidente è avvenuto su un tratto della strada provinciale che collega il centro abitato di Bianco con le aree periferiche. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in sella al suo scooter quando, per motivi ancora da accertare, ha colliso frontalmente con un'auto in transito.

