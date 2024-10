Torino Coco | Sento affetto dei tifosi obiettivo più di cinque gol

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Il mio ambientamento è stato ottimo, in giro perl’dei. Sono una persona molto ambiziosa, mi piace puntare in alto e per questo ho intenzione di fare un’ottima stagione. Ho fatto una scommessa con i miei compagni: se faccio più digol mi taglio i capelli. Non credevo di segnare subito così tanto. Ho passato dei momenti molto difficili nel corso della mia vita. In una occasione ho la malaria e sono rimasto bloccato in ospedale per tre giorni, nella seconda ho avuto uno scontro di gioco e mi sono rotto entrambi i polsi oltre ad un colpo forte alla testa”. Queste le parole di Saul, ai canali ufficiali del, a pochi giorni dalla ripresa dei campionati dopo la sosta nazionali.: “deipiù digol” SportFace.