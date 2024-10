Tentata estorsione a un noto avvocato del foro di Reggio: un arresto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tentata estorsione aggravata ai danni di un noto avvocato del foro di Reggio Calabria. Con questa accusa, nella giornata dell'11 ottobre scorso, personale della polizia in servizio presso la squadra mobile della questura ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere, emessa Reggiotoday.it - Tentata estorsione a un noto avvocato del foro di Reggio: un arresto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)aggravata ai danni di undeldiCalabria. Con questa accusa, nella giornata dell'11 ottobre scorso, personale della polizia in servizio presso la squadra mobile della questura ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere, emessa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La storia infinita della tentata estorsione alla Fiumara d'Arte - riproposte le richieste di condanna a Lo Re e Di Bella - Chiesta la condanna per Giuseppe Lo Re e Isabella Di Bella per la vicenda della tentata estorsione ai danni dell’impresa Pegaso di Brolo impegnata nel 2015 nei lavori di restauro della Fiumara d’arte. Si tratta dell’ultimo troncone del processo scaturito dall’operazione Concussio dopo che la... (Messinatoday.it)

Arrestato un 47enne per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso : la denuncia di un imprenditore napoletano - Grazie alla sua denuncia, avvenuta presso la Procura di Napoli, sono scattate le indagini che hanno portato oggi all’arresto di un 47enne. L’operazione condotta dai Carabinieri ha evidenziato la risposta delle autorità locali contro forme di criminalità organizzata, in un contesto dove il coraggio di chi denuncia è fondamentale per il contrasto al racket. (Gaeta.it)

Napoli : imprenditore si ribella. Carabinieri arrestano 47enne per tentata estorsione - Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Napoli: imprenditore si ribella. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva. (Puntomagazine.it)