Tananai stupisce i suoi fan | si esibisce in incognito sulla metropolitana di Milano VIDEO

(Di giovedì 17 ottobre 2024)riesce sempre a creare gag e situazioni divertenti, anche in mezzo alla gente comune, che lo hanno reso sempre più popolare tra ifan. Lo scorso marzo fu protagonista di un siparietto con un tassista, che non lo riconobbe mentre commentava la canzone “Tango” che passava per radio. Questa volta il cantante ha sorpresi tutti con un’iniziativa davvero singolare: cantare innelladiil suo successo “Tango”, ma in lingua napoletana, rendendo l’esibizione ancora più originale.canta tra il pubblico in metro, con un cappuccio in testa per nascondere la sua identità, un microfono e una cassa portatile si è presentato come un artista emergente, rassicurando che non voleva soldi, ma solo condividere la sua musica con i passeggeri.