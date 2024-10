Si ferma anche Olivera in nazionale, con l’Empoli pronto Spinazzola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Problema fisico per Olivera durante la sfida tra il suo Uruguay e l’Ecuador. Conte pensa a Spinazzola a sinistra per la trasferta del Napoli a Empoli. A centrocampo possibile novità Gilmour. L’allenatore farà il definitivo punto della situazione, quando avrà nuovamente a disposizione anche tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. L'articolo Si ferma anche Olivera in nazionale, con l’Empoli pronto Spinazzola Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Si ferma anche Olivera in nazionale, con l’Empoli pronto Spinazzola Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Problema fisico perdurante la sfida tra il suo Uruguay e l’Ecuador. Conte pensa aa sinistra per la trasferta del Napoli a Empoli. A centrocampo possibile novità Gilmour. L’allenatore farà il definitivo punto della situazione, quando avrà nuovamente a disposizionetutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. L'articolo Siin, conTeleclubitalia.

