San Casciano, donna uccisa in un negozio. Fermato il nipote di 20 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) La vittima è una donna di 59 anni, proprietaria di un negozio di alimentari. A sparare sarebbe stato il nipote di 20anni. Il giovane, in fuga dopo l'omicidio, è stato Fermato Ilgiornale.it - San Casciano, donna uccisa in un negozio. Fermato il nipote di 20 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La vittima è unadi 59, proprietaria di undi alimentari. A sparare sarebbe stato ildi 20. Il giovane, in fuga dopo l'omicidio, è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Casciano - donna uccisa in un negozio dal nipote ventenne : il giovane è in fuga - Non sono ancora chiari i motivi del folle gesto. Un giovane di 22 anni ha sparato ad una donna a San Casciano, in provincia di Firenze, nel suo negozio di alimentari. Un tratto della strada provinciale Volterrana è bloccata per i rilievi e per le ricerche di chi ha sparato. Secondo i racconti degli abitanti, si sono sentiti una serie di colpi nei pressi di un negozio. (Thesocialpost.it)

Omicidio vicino a Firenze - donna trovata morta in un negozio : fermato il nipote - Una donna di 54 anni, Laura Frosecchi, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno del suo negozio di alimentari - il forno 'Da Graziella', che gestiva con il marito Stefano Bettoni - a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano. Il femminicidio sarebbe compiuto dal nipote, il 22enne Mattia Scutti. (Tg24.sky.it)

San Casciano Val di Pesa : donna uccisa nel suo negozio a Chiesanuova. L’allarme dato da una cliente - . Aveva 59 anni ed è stata trovata morta, oggi 17 ottobre 2024, nel suo negozio di via Volterrana, a Chiesanuova, comune di San Casciano Val di Pesa, da una cliente L'articolo San Casciano Val di Pesa: donna uccisa nel suo negozio a Chiesanuova. llarme dato da una cliente proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)