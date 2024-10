Ilnapolista.it - Rummenigge: «Calendario affollato? Colpa di giocatori e agenti che chiedono stipendi sempre più alti»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In una lunga intervista per Kicker, poi ripresa in parte da As,ha detto la sua sulle lamentele dei calciatori per il. Queste le parole del dirigente del Bayern Monaco: «Ie i lorosono caduti in questa trappola. Richiedendo salaripiù, costringono i club a generare entratemaggiori. E come si generano queste entrate? Beh, con più partite».sul Mondiale per club Sul nuovo Mondiale per club: «Questo torneo, che si terrà per la prima volta con questo nuovo format l’anno prossimo, piacerà alla gente. Sarà un bel torneo, ne sono convinto. E si svolge solo ogni quattro anni, un’altra cosa che non dobbiamo dimenticare». Poi sulla Nuova Champions: «La vecchia fase a gironi era noiosa perché dopo la quarta giornata si decideva tutto. Ora è molto più difficile qualificarsi, anche per le grandi squadre.