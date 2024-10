Ruba il ricettario del medico durante la visita: era ai domiciliari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stava effettuando una visita ed era il motivo per il quale gli era stato consentito di uscire di casa, dove era recluso agli arresti domiciliari. Avrebbe approfittato della distrazione del medico quando, a un certo punto, ha provato a impossessarsi del ricettario. Sorpreso dall’infermiera, lui è Trentotoday.it - Ruba il ricettario del medico durante la visita: era ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stava effettuando unaed era il motivo per il quale gli era stato consentito di uscire di casa, dove era recluso agli arresti domiciliari. Avrebbe approfittato della distrazione delquando, a un certo punto, ha provato a impossessarsi del. Sorpreso dall’infermiera, lui è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anziano prenota visita domiciliare - ma il medico non arriva : "Qui ogni dottore decide come procedere" - "Come organizzazione sindacale da tempo denunciamo le disfunzioni della Asl dei 5 Reali siti, una Asl che opera sotto organico e che solo di recente è passata in una sede più dignitosa, ma che ad oggi non ha ancora aggiornato la numerazione telefonica, infatti in rete si trovano tutti numeri... (Foggiatoday.it)

Nour - la bimba morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso - visitata da un medico a gettone - Nelle prossime ore l’autopsia sul corpo della bambina: la dottoressa in servizio notturno all’ospedale di Lavagna nell’ambito del progetto “Gaslini diffuso” pagata da una cooperativa. (Genova.repubblica.it)

Visitava seni e parti intime delle pazienti senza motivo - medico condannato a 22 anni - Per questo un medico britannico è stato condannato a ben 22 anni di carcere dopo che sono state provate le sue molestie su almeno sette. . Abusava della sua posizione di medico per abusare delle sue pazienti, facendo loro visite molto invasive nella parti intime anche in assenza di ragioni mediche. (Today.it)