Ron Howard con Eden apre il Torino Film Festival

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Sarà Ronad inaugurare il 42°con il suo, che sarà proiettato in anteprima internazionale in occasione della cerimonia di apertura del 22 novembre al Teatro Regio di. Il regista ha vinto due Premio Oscar® ed è autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13, A Beautiful Mind e Il codice da Vinci.è un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brùhl e Syndey Sweeney. Ilè un’esclusiva per l’Italia Italian International(Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.