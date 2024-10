Lanazione.it - Pugliato, la pratese Emily Wahby torna sul ring quattro anni dopo dall'ultimo match

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prato, 17 ottobre 2024 - La data da segnare in rosso sul calendario è quella di sabato 26 ottobre. Al PalaLilly di Sesto Fiorentino ci sarà infatti il ritorno suldella pugile. Un ritornol'incontro, fortemente voluto'atleta ex medaglia d'oro ai campionati mondiali di muay thai Wmo. L'atleta laniera alle ore 21 sfiderà la pugile campana Immacolata Mancusi, in unprofessionistico femminile. “Quello sul ritorno sulè un momento che ho atteso a lungo e non vedo l’ora di vivere di nuovo le emozioni della gara – commenta-. Ma dietro questa data ci sonodi sfide, sacrifici e prove da superare in particolare modo con me stessa. Le due imprese più importanti sono state l’infortunio al ginocchio e i 20 chili presi durante la pandemia.