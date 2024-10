Prefettura, incontro tra Di Nuzzo e i vertici di Confindustria (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il prefetto Clemente Di Nuzzo, nella prosecuzione degli incontri dedicati alle categorie produttive, ha ricevuto in Prefettura il presidente del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini, insieme al direttore generale Antonio Capone e al responsabile della delegazione di Arezzonotizie.it - Prefettura, incontro tra Di Nuzzo e i vertici di Confindustria Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il prefetto Clemente Di, nella prosecuzione degli incontri dedicati alle categorie produttive, ha ricevuto inil presidente del Consiglio Generale diToscana Sud Fabrizio Bernini, insieme al direttore generale Antonio Capone e al responsabile della delegazione di

Il prefetto Clemente Di Nuzzo ha ricevuto in Prefettura il presidente del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini - Il cordiale colloquio è stato, pertanto, l’occasione per iniziare un rapporto di proficua collaborazione volto ad affrontare le sfide future ed a instaurare utili sinergie per rispondere ai bisogni che verranno, di volta in volta, rappresentati. . Il Prefetto ha attentamente ascoltato quanto rappresentato dagli esponenti dell’associazione ed ha garantito la massima attenzione istituzionale nei ... (Lanazione.it)

Prefettura - cambio al vertice. Va via Maddalena De Luca e arriva Clemente Di Nuzzo - Un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico di Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” le parole della vicesindaco Lucia Tanti. "Nel dare il benvenuto al nuovo Prefetto non posso non dire che la presenza di Maddalena De Luca in questa citta' e' stata bellissima e preziosa. (Lanazione.it)

Cambio al vertice della Prefettura : arriva Clemente Di Nuzzo. Arezzo saluta Maddalena De Luca - Cambio al vertice della Prefettura di Arezzo. Nella seduta di ieri, il Consiglio dei Ministri ha deliberato un movimento di prefetti, nel cui ambito il Prefetto di Rovigo, Clemente Di Nuzzo, è stato destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Arezzo. L'attuale prefetto, la dottoressa... (Arezzonotizie.it)