Pallamano A Gold Macagi Cingoli la rimonta sfuma sul più bello | vince l’Alperia Merano 31-29

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In una partita caratterizzata da tanti errori, nel secondo tempo la squadra di Palazzidal -6 al -2 a 3 minuti dalla fine, sbagliando l’attacco del -1. L’ex Colleluori salva poi i suoi nel finale, 17 ottobre 2024 – Nel festival degli errori lasi mangia le mani per unasolo sognata eta sul più. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 31-29 controil recupero della 3^ giornata di Serie Adi. I cingolani hanno gareggiato a viso aperto contro i Black Devils, ma nei momenti decisivi non sono riusciti a trovare la precisione necessaria per impensierire un Colleluori in serata di grazia. Per Strappini e compagni si tratta della quarta sconfitta di fila. Primo tempo Eppure laha iniziato meglio il match, portandosi sin da subito in vantaggio grazie ai colpi di Mangoni e Makhlouf (1-2).