Lanazione.it - Operaio in impianto biogas. Tirocinante per la contabilità

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 1/A – Azienda di Sovicille cerca/a agricolo per gestione di undi. Necessaria esperienza per macchine agricole, diploma superiore, patente B ed auto. Contratto stagionale prorogabile o trasformabile e full time. Contatti: 3393014791 o [email protected] TERMOIDRAULICO – Azienda di Siena cerca apprendista o termoidraulico esperto per assistenza, manutenzione e realizzazione di impianti di riscaldamento. Necessario diploma tecnico o corsi professionali, patente B ed auto. Contratto di apprendistato oppure, se con esperienza di 3-6 mesi con possibilità di trasformazione a. Contatti: 055/4221843 o [email protected] – Azienda di Castelnuovo Berardenga cerca unaddetto alla gestione della