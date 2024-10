Gaeta.it - Ombre sul tranquillo paese: un drammatico omicidio scuote San Casciano Val di Pesa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio ha interrotto la serena quotidianità di SanVal di, nella provincia di Firenze, dove un giovane di soli 22 anni ha compiuto un atto di violenza che ha lasciato la comunità incredula. La vittima, identificata come Laura Frosecchi, di 59 anni, era la zia dell’assassino e gestiva un negozio di alimentari nella frazione di Chiesanuova. Il fatto è avvenuto in una mattina qualsiasi, ma che rimarrà impressa nella memoria di chi vive in questa piccola località. L’e l’intervento delle autorità La tragica sequenza di eventi ha avuto inizio quando alcuni residenti hanno udito distintamente colpi d’arma da fuoco provenienti dal negozio di alimentari dove Laura lavorava. A seguito di queste segnalazioni, un cliente che si è trovato a entrare poco dopo è rimasto sconvolto nel rinvenire il corpo senza vita della donna.