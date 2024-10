Nuove Misure Fiscali: Obbligo di Tracciabilità delle Spese e Collegamento tra Pos e Registratore di Cassa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La manovra fiscale preannunciata dal governo italiano introduce Nuove Misure per contrastare l’evasione fiscale, mirando a una maggiore trasparenza nelle transazioni. Tra le novità più rilevanti si evidenzia l’estensione della Tracciabilità delle Spese aziendali, inclusi taxi e rappresentanza, e il Collegamento obbligatorio tra i terminali Pos e i registratori di Cassa. Questa serie di interventi si propone di rafforzare la compliance fiscale e migliorare il monitoraggio delle entrate. Estensione della Tracciabilità delle Spese aziendali Una delle principali novità della manovra è rappresentata dall’Obbligo di utilizzare carte di credito o strumenti di pagamento elettronico per Spese specifiche, come quelle relative a taxi o rappresentanza, se si desidera dedurre questi costi dalle tasse. Gaeta.it - Nuove Misure Fiscali: Obbligo di Tracciabilità delle Spese e Collegamento tra Pos e Registratore di Cassa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La manovra fiscale preannunciata dal governo italiano introduceper contrastare l’evasione fiscale, mirando a una maggiore trasparenza nelle transazioni. Tra le novità più rilevanti si evidenzia l’estensione dellaaziendali, inclusi taxi e rappresentanza, e ilobbligatorio tra i terminali Pos e i registratori di. Questa serie di interventi si propone di rafforzare la compliance fiscale e migliorare il monitoraggioentrate. Estensione dellaaziendali Unaprincipali novità della manovra è rappresentata dall’di utilizzare carte di credito o strumenti di pagamento elettronico perspecifiche, come quelle relative a taxi o rappresentanza, se si desidera dedurre questi costi dalle tasse.

