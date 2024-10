Sport.quotidiano.net - Motociclismo, la pratese Matilde Contri sesta nel Campionato Italiano Velocità

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prato, 17 ottobre 2024 - Parlando di Prato e, il primo nome che viene in mente è senz'altro quello di Lorenzo Dalla Porta: il ventisettenne di Montemurlo, attualmente impegnato nel mondiale “Stock”, ha vissuto la sua miglior stagione nel 2019, quando si laureò campione del mondo Moto3. E' stato senz'altro il primo, ma non l'unico pilota della provincia capace di ottenere risultati significativi sulle due ruote: c'è anchead esempio, che proprio pochi giorni fa ha chiuso ilfemminile 2024 inposizione assoluta. Un piazzamento che la giovaneha ottenuto anche grazie al rendimento fatto registrare nell'ultimo round del Civ, andato in archivio nei giorni scorsi ad Imola: allaposizione ottenuta al termine di “gara 1” ha fatto seguito la quinta piazza di “gara 2”.