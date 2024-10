Morte di Liam Payne, cosa è successo quella volta che fu ricoverato sul Lago di Como (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, il musicista, cantautore e chitarrista britannico ex membro del gruppo One Direction, è morto a 31 anni il 16 ottobre 2024. È caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono aperte le Quicomo.it - Morte di Liam Payne, cosa è successo quella volta che fu ricoverato sul Lago di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), il musicista, cantautore e chitarrista britannico ex membro del gruppo One Direction, è morto a 31 anni il 16 ottobre 2024. È caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono aperte le

Non solo Liam Payne - le vite spezzate dei giovani talenti della musica - Dal tristemente noto 'Club 27' alla 'maledizione di Glee' La recente e improvvisa morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, a soli 31 anni, riaccende i riflettori sulla fragilità e le insidie del mondo dello spettacolo, che ha visto spegnersi prematuramente numerosi talenti. Payne non è, purtroppo, un caso isolato: la storia della […]. (Sbircialanotizia.it)

Mister Movie | Liam e l’amore per Bear Payne : la vita privata e il mondo del figlio di Liam Payne e Cheryl Cole - . Questa decisione è stata apprezzata dai loro fan, che hanno compreso l’importanza di mantenere lontano dai riflettori la vita di un bambino così giovane. Bear Payne, nato il 22 marzo 2017, è il figlio della celebre coppia formata da Liam Payne, ex membro dei One Direction, e Cheryl Cole, icona pop britannica. (Mistermovie.it)