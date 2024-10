Mister Movie | Recensione di Terrifier 3: L’Horror Natalizio che shocka i fan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Halloween si avvicina, ma il cinema horror sembra guardare avanti, verso il Natale. Per oltre 50 anni, i registi hanno abbinato l’orrore all’estetica natalizia, e Terrifier 3 non fa eccezione. A due anni dal secondo capitolo, il regista Damien Leone torna con un nuovo capitolo del franchise, che ha già fatto scalpore nel Regno Unito, provocando abbandoni durante le proiezioni. Secondo Leone, non si tratta di una critica alla qualità del film, ma piuttosto di un riconoscimento al realismo degli effetti speciali che hanno superato le aspettative degli spettatori. Terrifier 3: L’Horror Natalizio che Spinge i Limiti del Genere Se hai lo stomaco debole, Terrifier 3 potrebbe non fare al caso tuo. Mistermovie.it - Mister Movie | Recensione di Terrifier 3: L’Horror Natalizio che shocka i fan Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Halloween si avvicina, ma il cinema horror sembra guardare avanti, verso il Natale. Per oltre 50 anni, i registi hanno abbinato l’orrore all’estetica natalizia, e3 non fa eccezione. A due anni dal secondo capitolo, il regista Damien Leone torna con un nuovo capitolo del franchise, che ha già fatto scalpore nel Regno Unito, provocando abbandoni durante le proiezioni. Secondo Leone, non si tratta di una critica alla qualità del film, ma piuttosto di un riconoscimento al realismo degli effetti speciali che hanno superato le aspettative degli spettatori.3:che Spinge i Limiti del Genere Se hai lo stomaco debole,3 potrebbe non fare al caso tuo.

