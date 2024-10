Miami FC | ultimo posto e 16 gol subiti in sei partite esonerato Nocerino

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È terminata dopo circa un anno l’avventura di Antoniosulla panchina delFC: lo ha annunciato il club statunitense tramite una nota in cui ringrazia l’ex centrocampista di Juventus, Palermo, Milan e Orlando City, tra le altre, per “l’impegno profuso augurandogli il meglio per il futuro”. La prima esperienza dida allenatore non è di quelle memorabili, e si conclude dopo aver subito 16 gol nelle ultime seinello USL Championship, un ruolino di marcia che vale l’in classifica.FC:e 16 golin seiSportFace.