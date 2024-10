Meloni sui social: “Falsità sulla sanità, più 6 miliardi in due anni”. Cartabellotta (Gimbe) gli risponde: “È lei che confonde, ecco i veri dati” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “sente molte Falsità” sugli investimenti sulla sanità previsti in manovra di bilancio. Lo scrive sui social, mentre si prepara ai vertici di Bruxelles con gli altri leader europei. “Allora facciamo ancora più chiarezza – aggiunge la premier -: +6,4 miliardi per la sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2025 e +4,12 miliardi nel 2026). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni“. Sono davvero mistificazioni? In realtà sul Documento programmatico di bilancio inviato dal governo all’Ue le cifre sono un po’ diverse, come sottolinea – rispondendo a Meloni direttamente sui social – Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, che si occupa del monitoraggio sulla sostenibilità del servizio sanitario pubblico. Ilfattoquotidiano.it - Meloni sui social: “Falsità sulla sanità, più 6 miliardi in due anni”. Cartabellotta (Gimbe) gli risponde: “È lei che confonde, ecco i veri dati” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia“sente molte” sugli investimentiprevisti in manovra di bilancio. Lo scrive sui, mentre si prepara ai vertici di Bruxelles con gli altri leader europei. “Allora facciamo ancora più chiarezza – aggiunge la premier -: +6,4per lain due(+2,37nel 2025 e +4,12nel 2026). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48nel 2025 e 140,6nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni“. Sono davvero mistificazioni? In realtà sul Documento programmatico di bilancio inviato dal governo all’Ue le cifre sono un po’ diverse, come sottolinea –ndo adirettamente sui– Nino, il presidente della Fondazione, che si occupa del monitoraggiosostenibilità del servizio sanitario pubblico.

