Iltempo.it - Manovra, Conte: "Indignato da frottole Meloni su sanità"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 “Sono sinceramente: sentire un presidente del Consiglio che mente su una questione così fondamentale come la, l'abbiamo sentita anche sugli extra profitti e le tasse per le banche, ma sulladiventa ancora più inaccettabile. Non si può mentire” così “agli italiani”. Lo ha affermato in una diretta facebook il presidente del M5s Giuseppeparlando delle risorse stanziate nella legge di bilancio per la. Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev