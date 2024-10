Ilgiorno.it - L’ufficio postale riapre le porte. Interni, tecnologie, arredi e sportelli per le pratiche Inps

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavori finiti, disagi anche: riaperto, dopo due mesi,e con servizi "rinforzati". In linea con quanto previsto dal progetto "Polis", ai normali servizi postali sono affiancati nuovi slli per. Una data indicativa di riapertura era stata notificata da Poste Italiane negli ultimi giorni di settembre, ed è stata rispettata. L’edificio era chiuso da luglio: in questi mesi l’utenza è stata dirottata sugli uffici postali di Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio. Le opere hanno riguardato soprattutto gli, lee gli. Ad annunciare la riapertura l’ente poste. "Ha riaperto al pubblico in questi giornidi Cassina de’ Pecchi - così in una comunicazione -.