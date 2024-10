L’OMS non ha detto che l’Mpox è un «effetto collaterale» del vaccino anti-Covid (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato due giorni prima su X. Il tweet contiene lo screenshot di un articolo dell’11 ottobre 2024 intitolato “L’OMS ammette che il vaiolo delle scimmie è un ‘effetto collaterale’ del ‘vaccino’” Covid”. L’articolo diffonde una notizia falsa. A pubblicare la notizia è Slay News, sito che nelle proprie info specifica di essere un società di «media alternativa» e che ha già diffuso informazioni false, anche sui vaccini anti-Covid. Facta.news - L’OMS non ha detto che l’Mpox è un «effetto collaterale» del vaccino anti-Covid Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato due giorni prima su X. Il tweet contiene lo screenshot di un articolo dell’11 ottobre 2024 intitolato “ammette che il vaiolo delle scimmie è un ‘’ del ‘’””. L’articolo diffonde una notizia falsa. A pubblicare la notizia è Slay News, sito che nelle proprie info specifica di essere un società di «media alternativa» e che ha già diffuso informazioni false, anche sui vaccini

